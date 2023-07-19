Kobra Murat torununa altın yağdırdı

Ünlü şarkıcı Kobra Murat, eğlenceli ve neşeli kişiliğiyle tanınan ve sık sık yaptığı altın yatırımlarıyla gündeme gelen isimlerden biri haline geldi. Kazancının büyük bir kısmını altına yatırdığını ve evindeki kasaların dolu olduğunu dile getiren Kobra Murat, son olarak torunu Ceylin Alanur'un doğum gününde adeta altın yağdırdı.

Son olarak Zeynep Bastık'ın doğum günü kutlamasında sahne alan Kobra Murat, torunu Ceylin için düzenlenen partiye altın temalı hediyelerle damga vurdu. Torununun 1. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı, altından bebek arabası yaptırarak oldukça dikkat çekici bir hediye sundu. Ayrıca taç, bilezik ve altınları kurdeleye bağlayarak torununun boynuna taktığı da gözlerden kaçmadı.

Instagram hesabından bu özel anları paylaşan Kobra Murat, "Doğum günün kutlu, mutlu, sağlıklı, huzurlu, şanslı, kısmetli, bereketli, uğurlu, uzun ömürlü hayatın olsun dedem. Kobra Murat'ın prenses torunu Ceylin Alanur... Şifa sultan maşallah subhanallah. Allah nazarlardan saklasın seni inşallah dedem" ifadeleriyle mutluluğunu ve sevgisini dile getirdi.