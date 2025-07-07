Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı

Sıla Türkoğlu’nun Kızılcık Şerbeti’nden bölüm başı 120 bin TL aldığı ortaya çıktı. Başarılı oyuncu kazancıyla gündemde.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Sıla Türkoğlu’nun bölüm başı aldığı ücret şaşırttı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-07-2025 12:32

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük çıkış yakalayan Sıla Türkoğlu, bu kez oyunculuğu kadar kazancıyla da gündeme geldi. Hem genç yaşında elde ettiği başarılar hem de magazin dünyasındaki yükselişiyle dikkat çeken Türkoğlu’nun, diziden aldığı ücret ortaya çıktı.

Bölüm başına aldığı ücret çok konuşuluyor

Her bölümü reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, başrol oyuncularının kazançlarıyla da gündemde. Özellikle Sıla Türkoğlu’nun performansı kadar aldığı ücret de hayranlarının ilgisini çekiyor. Genç oyuncunun, dizideki her bölüm için 120 bin TL aldığı öğrenildi.

Bu yüksek ücret, Türkoğlu’nun sektördeki yükselişinin en somut göstergelerinden biri oldu. Oyunculuğuyla övgü toplayan Türkoğlu, hem genç kuşağın parlayan yıldızı hem de yapımcıların aranan yüzü haline geldi.

Şu sıralar tatilde dinleniyor

Sezon boyunca yoğun tempoda çalışan Sıla Türkoğlu, yaz tatiline çıkarak yorgunluğunu atıyor. Setlerin stresinden uzak, deniz ve güneşin tadını çıkaran genç oyuncu, aynı zamanda özel hayatıyla da magazin gündeminde kalmayı sürdürüyor.

Yakın çevresine göre Türkoğlu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkilinin ilişkisi sosyal medyada da zaman zaman gündeme geliyor.

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