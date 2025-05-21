Kızılcık Şerbeti’nin Yıldızı Feyza Civelek Hastanelik Oldu!

SHOW TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ‘Nilay’ karakteriyle dikkat çeken Feyza Civelek, son dönemde sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Genç oyuncu geçtiğimiz aylarda saçkıran ve sedef hastalığı ile mücadele ederken, Mart ayında ise kolunu kırarak bıçak altına yatmıştı. Şimdi ise Civelek, gözünden yaşadığı ciddi bir problem nedeniyle bir kez daha hastaneye başvurdu.

Feyza Civelek Bu Kez de Gözünden Operasyon Geçirdi

Mart ayında kolunu kırarak zorlu bir tedavi sürecine giren Feyza Civelek, bu kez de kornea yırtılması ile gündeme geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözündeki sorunun düşündüğünden daha ciddi olduğunu belirtti. Gözünde mikrop olduğunu sanarak doktora giden oyuncu, aslında korneasında yırtılma olduğunu öğrendiğini söyledi.

“Nazara Gelmeye Devam Ediyorum”

Instagram hesabından gözünün yakın plan bir fotoğrafını paylaşan Civelek, şu ifadeleri kullandı:

“Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur.”

Bu açıklama, takipçilerini hem üzdü hem de endişelendirdi. Daha önce yaşadığı sağlık sorunlarına bir yenisi daha eklenen oyuncunun bir süre daha tedavi göreceği öğrenildi. Sevenleri, sosyal medyada destek mesajları paylaşarak ünlü oyuncuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sağlık Sorunlarına Rağmen Setlere Dönmeye Kararlı

Feyza Civelek, yaşadığı tüm zorluklara rağmen mesleğine olan bağlılığından vazgeçmiyor. Kızılcık Şerbeti dizisinde başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu, her şeye rağmen güçlü duruşunu koruyor. Tedavi sürecini tamamladıktan sonra yeniden sete dönmek istediğini belirten Civelek’in bu azmi, hayranlarından tam not aldı.