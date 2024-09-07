Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınladı

KIZILCIK ŞERBETİ 13 EYLÜL CUMA YAYINDA! Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, reyting rekortmeni dizisi “Kızılcık Şerbeti”nin yeni sezonundan ilk tanıtım izleyiciyle buluştu. Büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümü 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de ekrana geliyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonundan ilk fragman yayınladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-09-2024 17:26

Başrollerini Barış KılıçEvrim AlasyaAhmet Mümtaz TaylanSıla TürkoğluSibel Taşçıoğlu ve  Doğukan Güngör’ün paylaştığı dizinin yeni bölüm tanıtımı büyük beğeni topladı.

Yayınlanan tanıtımda karakterlerin sabırsızlıkla beklenen yüzleşmelerinden ilk ipuçları ekrana geldi. Parmaklıklar ardında olan Fatih’in suçsuz olduğunu dile getirdiği tanıtımda hastaneye götürülen Görkem’in sağlık durumu merak uyandırdı. Doğa’nın annesine destek olmaya çalıştığı anlarda Kıvılcım’ın, Ömer’e söylediği “Ben sana ihanet ettim ama” sözleri dikkat çekti. Abdullah’ın, Ömer’den; Ünal Holding’den çekilmesini istediği tanıtıma Kıvılcım’ın “Alev’i kaybettik” sözleri damga vurdu. Alev’in vefat haberiyle yıkılan ailesi, bebek Alev’i bağrına basmak isterken Abdullah’ın kızını almaya gelmesi heyecanı doruğa taşıdı.

Tanıtımda ayrıca sevilen oyuncu Şebnem Bozoklu, canlandırdığı Meryem karakteriyle ilk kez izleyiciyle buluştu.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini  Ketche’nin üstlendiği “Kızılcık Şerbeti” 3.sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam edecek.

 

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla 13 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

 

İşte Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Sezon İlk Tanıtımı:

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