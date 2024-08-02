Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna sürpriz isimler katılacak!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Şebnem Bozoklu, dizide Kıvılcım'ın kuzeni Meryem'i (Meri) canlandıracak. Fırat Çelik ise yayınevi sahibi Cemal karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Firuz karakteriyle dikkat çekecek.

Dizinin yönetmeni Ketche'nin rehberliğinde gerçekleşecek yeni sezon çekimlerine katılacak olan diğer isimler arasında Şebnem Dönmez ve Servet Pandur da yer alıyor. Şebnem Dönmez, Giray'ın (Kaan Taşaner) üvey annesi Heves'i canlandıracak. Servet Pandur ise Görkem'in (Özge Özacar) babası Resul'un (Murat Ercanlı) yeni eşi Hacı Asude karakteriyle ekranlarda olacak. Hacı Asude aynı zamanda Firuz'un annesi olarak da izleyicinin karşısına çıkacak.

Dizinin yeni sezonu için geri sayım başlarken, izleyiciler Kızılcık Şerbeti'nin sürprizlerle dolu yeni bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor.