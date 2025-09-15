Kızılcık Şerbeti’nin Yeni Bölümüne RTÜK İncelemesi: Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkı Gündem Olmuştu!

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, yeni sezonunun ilk bölümüyle yeniden gündeme oturdu. 4. sezonun açılışında Firaz (Batuhan Yüzgüleç) ile Doğa (Sıla Türkoğlu) karakterlerinin yakınlaşması sosyal medyada yoğun tepki çekti.

RTÜK Başkanı’ndan Açıklama

Dizinin yayınlanmasının ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medyadan uzun bir açıklama yaparak gelen şikayetlerin incelendiğini duyurdu. Şahin, “Gereken yapılacak” diyerek inceleme başlatıldığını açıkladı.

“Aile Yılı” Vurgusu

Şahin, yaptığı paylaşımda 2025’in “aile yılı” olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Unutulmamalıdır ki aileyi hedef alan her yayın yalnızca ekranlarla sınırlı kalmaz; çocuklarımızın ruhuna, gençlerimizin istikbaline ve toplumumuzun huzuruna doğrudan sirayet eder.”

İzleyicilerden Yoğun Tepki

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan bölümle ilgili pek çok kullanıcı tepkisini dile getirdi. RTÜK’ün açıklaması sonrası dizinin ilerleyen bölümlerinde nasıl bir yol izleneceği ise merak konusu oldu.