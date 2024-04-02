Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 57. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



Abdullah, çocuklarından Pembe'nin Alev tarafından itildiğini öğrenince Alev'den ayrılmaya karar verdi ve Pembe'den özür diledi. Aile içi sorunları ilişkilerine yansıtmak istemeyen Ömer ve Kıvılcım'ın aynı evde yaşamaya başlaması unutulmaz anlara sahne oldu. Diğer yandan Umut, Rüzgar'ın Kıvılcım'a duygularını açıkladığı anı duydu. Rüzgar'ın Nursema'ya olan ilgisini öğrenen Umut, eşinin işten ayrılmasını istedi. Ancak Rüzgar, Nursema'yı terfi ettirerek Umut'un isteğine karşı çıktı. Nilay'ın ailesini bulmak için çaba harcayan Doğa, Şifacıgil Holding'e giderek Giray Şifacıgil ile tanıştı. Giray'ın okula konuşmacı olarak gelmesiyle Doğa ve Giray yeniden bir araya geldi. Bu sahnede ikili birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu. Bölümde uzun süredir beklenen Fatih ve Görkem'in düğünü gerçekleşti. Çimen'in Gökhan ile evli olmadığı için katılamadığı düğünde Fatih'in mutlu bir şekilde evlenmesiyle Pembe de istediğine kavuştu. Bölümün nefes kesen final sahnesinde, köşkte yaşamaya başlayan Görkem'in Pembe'ye karşı rest çekmesi izleyenleri şaşırttı.

Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizide ayrıca Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan gibi birçok başarılı isim de yer alıyor.



İşte Kızılcık Şerbeti’nin 58. Bölüm Fragmanı;



