Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci fragman yayınlandı

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Kıvılcım’ın doğum günü için ailenin bir araya geldiği tanıtımda, Pembe’nin hastaneye gittiği sırada Alev ile birlikte hastanede olan Abdullah’ın arabasını görmesi gerilimi artırıyor. Doğa ve Giray’ın aşkı dolu dizgin devam ederken, Rüzgar ile Nursema’nın arasında neler yaşanacağı merak konusu oluyor. Tanıtıma damgasını vuran sahnede, Nilay’ın ona gösterilen bir fotoğrafı yakınlaştırdığında Ömer ve Görkem’i birlikte görmesiyle yaşadığı şok, Pembe’ye gördüklerini anlatmasıyla devam ediyor. Pembe ve Nilay’ın bu olay karşısında ne yapacağı büyük merakla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 64. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Dizinin yayınlanan bölümünde, bir şans daha isteyerek barışmak isteyen Fatih’e, Doğa; ailesine ve Görkem’e boşanmak istediğini ve evlendiklerinde ayrı evde yaşayacaklarını söylemesini istedi. Köşeye sıkışan Fatih’in bu şartı yerine getiremeyeceğinden emin olan Doğa haklı çıktı. Rüzgar’ın Abdullah’a, Nursema’ya aşık olduğunu itiraf etmesi beklenmedik gelişmelere neden oldu. Sinirlenen Abdullah’ı Ömer ve Kıvılcım sakinleştirirken, Nursema ailesinin isteğiyle işinden ayrılmak zorunda kaldı. Nursema, amcası Ömer’in teklifiyle Ünallar şirketinde çalışmaya başladı. Ömer ve Kıvılcım’ın Ünallar’ı ağırladığı bölümde, Abdullah ve Pembe’nin bir arada olmasından rahatsız olan Alev’in baskın yapması başta Pembe olmak üzere herkesin tadını kaçırdı. Şirkette, Kıvılcım’ın asistanı olarak Çimen’in de işe başlaması Haluk’u rahatsız etti. Kıvılcım bu durumu Abdullah’la konuşarak çözmek istedi. Ömer ve Abdullah’ın fikir ayrılığı yaşadığı bölümde kardeşler arasında ipler gerildi. Birbirlerinden hoşlanan Doğa ve Giray akşam yemeğinde buluştu. Giray’ı yakından tanımaya çalışan Doğa, geçmişte Fatih’le yaşadıklarından dolayı yeni ilişkisinde emin adımlarla ilerlemeye karar verdi. Dua gününde Görkem’in dağıttığı pahalı hediyeler Pembe’yi zor durumda bıraktı. Pembe ve Görkem’in gerildiği sahnede, Görkem’in Mustafa hakkında söylediklerini Nilay’ın duyması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Pembe’nin, Doğa’ya gösterdiği ilgiye de şahit olan Görkem çılgına dönerken, olaya Nilay’ın dahil olmasıyla yaşananlar izleyenleri şoke etti.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alırken, dizide bu isimlere Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!





İşte Kızılcık Şerbeti’nin 65. Bölüm 2.Tanıtımı;



