Kızılcık Şerbeti'nin yeni Abdullah Ünal'ı Ahmet Mümtaz Taylan oldu

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Reyting rekortmeni dizi "Kızılcık Şerbeti"nin kadrosuna katıldı. Taylan, Abdullah Ünal karakterine hayat verecek. Bu Cuma yayınlanacak yeni bölümde, Abdullah Ünal, karantinadan çıktıktan sonra evde dengeleri değiştirmeye kararlıdır. İzleyiciler, Alev'in hamile kalmasıyla Abdullah'ın nasıl bir tepki vereceğini merakla bekliyor.

Melis Civelek'in senaryosunu yazdığı, Ketche'nin yönetmenliğini üstlendiği "Kızılcık Şerbeti"nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor. Dizide ayrıca Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Özge Özacar, Kayra Şenocak, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Sema Öztürk, Gizem Yanık, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan da yer alıyor.

"Kızılcık Şerbeti" yeni bölümüyle yarın akşam saat 20:00'da Show TV'de izleyicilerle buluşacak!