Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç’ın gerçek aşkı kim?

Gold Film imzalı dizinin ekibi, geçen perşembe gecesi Mert Davran'ın sahne aldığı Ulus'taki mekanda düzenlenen yılbaşı partisinde buluştu. Gecede, dizideki performansıyla büyük beğeni toplayan Barış Kılıç'a, aynı zamanda menajerliğini yapan eşi Ayşegül Kılıç eşlik etti.

Mutlu ve uyumlu bir çift olarak dikkat çeken Barış ve Ayşegül Kılıç, gece boyunca şarkılara eşlik edip dans etti. Ayşegül Kılıç'ın şıklığı ve güzelliği, Barış Kılıç'ın dizi partneri Evrim Alasya tarafından da övgüyle karşılandı. Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, sahneye çıkarak Mert Davran'la düet yaptı ve Ayşegül Kılıç'ın şıklığına vurgu yaparak, "Her zaman çok şıktır" yorumunu dile getirdi.