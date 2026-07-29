Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a Beyrut'tan Uluslararası Ödül!

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Barış Kılıç 17. BIAF Ödülleri'nde Yılın En İyi Erkek Oyuncusu seçildi. Oyuncu tören için Beyrut'a gidecek.

Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'a Beyrut'tan Uluslararası Ödül!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-07-2026 17:06

Show TV'nin çok izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Ömer Ünal karakteriyle karşımıza çıkan Barış Kılıç sınırları aşan bir başarıya imza attı. Oyunculuğuyla sadece Türkiye'de değil Orta Doğu ve Arap coğrafyasında da epey geniş bir kitle edindi oyuncu.

Bu ilgi karşılıksız kalmadı haliyle usta isim bu yıl 17.'si düzenlenen Beyrut Uluslararası Ödülleri (BIAF) kapsamında Yılın En İyi Erkek Oyuncusu ödülünü kucakladı.

Ödülünü Bizzat Almak İçin Lübnan'a Gidiyor

Bölgenin en görkemli organizasyonlarından biri kabul edilen BIAF her yıl sanat ve medya dünyasının uluslararası çaptaki isimlerini bir araya getiriyor.

Başarılı oyuncu Barış Kılıç da 31 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek olan törende kırmızı halıda yürüyecek. Ödülünü bizzat sahneye çıkıp teslim alacak olan ünlü aktör gece Türkiye'yi de temsil etmiş olacak.

Dev İsimlerin İzinden İlerliyor

BIAF ödülleri Türk oyuncuların Orta Doğu'daki o güçlü etkisini bir kez daha kanıtlıyor. Zaten organizasyonun geçmiş yıllardaki kazananlarına bakıldığında Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Barış Arduç ve Meryem Uzerli gibi dev isimleri görüyoruz.

Barış Kılıç da cebine koyduğu bu yeni unvanla birlikte Türk dizilerinin yurt dışındaki başarısını sırtlayan o unutulmaz aktörlerin arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Kızılcık Şerbeti Rüzgarı Yurt Dışında da Eziyor

Dizideki Ömer karakterinin hikayesi ve oyuncunun performansı Arap dünyasındaki izleyiciden tam not almış durumda.

Özellikle sosyal medyada Orta Doğulu takipçilerin Barış Kılıç hakkındaki tebrik mesajları şimdiden binleri buldu. Oyunculuk kariyerinde altın çağını yaşayan isim yeni sezon öncesi moral depolamış oldu.

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