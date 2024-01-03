Kızılcık Şerbeti’nin Ömer’i Barış Kılıç, Miami yolcusu

Her cuma Show TV'de izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncusu Barış Kılıç, 22 Ocak'ta Miami'de düzenlenecek Türk Drama Gala gecesine katılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Türk dizilerinin Latin Amerika'ya satışının 10. yılını kutlayacak olan etkinlik, Miami Beach'teki Temple House'da gerçekleşecek, ve Barış Kılıç onur konukları arasında yer alacak.

Gala gecesi, Türkiye Cumhuriyeti Miami Başkonsolosluğu ve Türk Ticaret Odası tarafından desteklenirken, Türk Hava Yolları da etkinliğin sponsorluğunu üstleniyor. Barış Kılıç, Telemundo'nun haber dergisine vereceği röportajla etkinlikte dikkat çekecek; daha önce aynı dergiye röportaj veren isimler arasında Donald Trump ve Penelope Cruz bulunuyor. Gecede, 18 sezon boyunca ekranlarda yer alan Arka Sokaklar dizisinin müziklerine imza atan Murat Evgin de müziğiyle etkinliğe renk katacak. Gecenin İstanbul merkezli distribütörlüğünü ise Global Agency'nin sahibi İzzet Pinto üstleniyor.