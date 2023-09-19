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"Kızılcık Şerbeti"nin Ömer'i Barış Kılıç küplere bindi: İğrenç bir iftira

Barış Kılıç geçmişte adının geçtiği davanın Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezonu açtığı günlerde gündeme getirilmesi üzerine yazılı bir açıklama yayınladı.

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Yayın Tarihi : 19-09-2023 09:45

Barış Kılıç, hakkında birkaç gündür sosyal medyada yürütülen karalama kampanyasına tepki gösterdi. 2000’li yıllarda Gökhan Demirkol ile Gamze Özçelik‘in tecavüz ve kaset skandalında görüntüleri çeken kişinin Barış Kılıç‘ın olduğu iddia edilmiş ancak Gökhan Demirkol mahkemede hakimin “Üçüncü kişi var mı?” soruna “Kesinlikle yok, görüntüleri ben çektim” demişti.

2006 yılındaki bu konu birdenbire “Kızılcık Şerberti”nin 2. sezona başladığı günlerde sosyal medyada tweet’lere konu edilmeye başlandı. Bazı hesaplar bu davaya atıfta bulunarak “Kızılcık Şerbeti”nin izlenmemesi ve oyuncunun başarısının övülmemesi gerektiğini savunan tweet’ler atmaya başladı.
 

Barış Kılıç bu konu uzayınca şu yazılı açıklamayı yaptı: “Bir gazetenin magazin ekinin yalan haberinden yola çıkarak hakkımda iğrenç iftiralarda bulunan herkese yargı önünde hesap soracağım. Israrla anlamak istemeyenlere söylüyorum. Bu iddiaların hiç biri doğru değildir. Yalan haberdir. Bilmeden iftira atıyorsunuz. Gerçekten yazık…”

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