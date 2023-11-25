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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbisesiyle beğeni topladı

Show TV'de büyük ilgi gören ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada paylaştığı son poz ile dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı mini elbisesiyle beğeni topladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-11-2023 21:21

Show TV'de yayımlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterini başarıyla canlandıran Ceren Yalazoğlu Karakoç, sosyal medyada paylaştığı son pozuyla büyük beğeni topladı.

Beni Affet adlı günlük dizide Kader karakterine hayat veren 39 yaşındaki oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, şu sıralar fenomen haline gelmiş dizi Kızılcık Şerbeti'nde Nursema karakteriyle seyirciden tam not alıyor.

Ceren Yalazoğlu Karakoç, oyunculuk yeteneğinin yanı sıra doğal ve samimi tavırlarıyla da izleyicinin kalbinde taht kurmuş durumda. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü oyuncu, cesur pozları ve iddialı paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Son paylaşımında mini bir elbise giyerek objektiflere poz veren Karakoç, cesur duruşuyla takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun cesur pozu, sosyal medyada birçok yorum ve beğeni alarak rekor kırdı.
 

İşte o poz...

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