Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Roman havası şov!

Ceren Karakoç’tan Roman Havası Şov! Eğlenceli Anları Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç'tan Roman havası şov!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-01-2025 10:00

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan başarılı oyuncu Ceren Karakoç, bu kez oyunculuk performansıyla değil, eğlenceli dansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda keyifli vakit geçiren Karakoç, darbuka ve keman eşliğinde çalınan roman havasına kayıtsız kalamadı. Müziğin ritmine kapılan ünlü oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte sahneye çıkarak doyasıya göbek attı. Enerjisi ve neşesiyle geceye damga vuran Karakoç’un dansı, mekandaki diğer misafirlerden de büyük alkış aldı.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI
Karakoç’un eğlenceli anlarını ölümsüzleştiren arkadaşları, o görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı. Kısa sürede yayılan videolar, takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı. Hayranları, Karakoç’un samimi ve doğal tavırlarına övgü dolu yorumlar yaparak, “Setteki ciddiyetini bir kenara bırakıp böyle eğlendiğini görmek çok güzel” dedi.

HAYRANLARI TARAFINDAN TAM NOT ALDI
Eğlenceli kişiliğiyle tanınan ve özel hayatında da sık sık enerjik halleriyle gündeme gelen oyuncunun dansı, “Ceren Karakoç her haliyle büyülüyor” ve “Roman havasının yeni yıldızı” gibi yorumlarla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

 

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