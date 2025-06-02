'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç’tan Eşine Aşk Dolu Paylaşım

Ceren Karakoç, eşi Osman Karakoç ile evliliklerinin 12. yılını romantik bir mesajla kutladı. Oyuncunun duygusal paylaşımı büyük ilgi gördü.

'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç’tan Eşine Aşk Dolu Paylaşım
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-06-2025 13:31

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, 12 yıllık eşi Osman Karakoç ile evlilik yıl dönümünü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

12 Yıllık Aşka Sosyal Medyada Romantik Kutlama

Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç ile olan birlikteliğinin 12. yılını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Paylaşımına, “Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana” notunu düşen Karakoç, hayranlarını hem duygulandırdı hem de gıpta ettirdi.

İkilinin samimi kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, çiftin uyumuna övgüler yağdırdı.

Empati Programındaki Duygusal Anılar

Başarılı oyunculuğunun yanında içtenliğiyle de dikkat çeken Ceren Karakoç, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu Empati programında çocukluk yıllarına dair yaptığı açıklamalarla izleyenleri duygulandırmıştı.

Karakoç, annesine hipofiz tümörü teşhisi konulduğunu ve o yıllarda çocuk yaşta annesinden ayrı kalmanın zorluklarını yaşadığını dile getirmişti:

“Annem gittikten sonra babamla uyurduk. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Çocukluğum annesiz geçti. Babamın sonsuz sevgisi... Bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum.”

Bu samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Karakoç, sadece oyunculuğuyla değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin kalbine dokunuyor.

Benzer Haberler
Sarp Akkaya “Bereketli Topraklar” Dizisinde Sarp Akkaya “Bereketli Topraklar” Dizisinde
Nilperi Şahinkaya ‘Kral Kaybederse’ye Veda Ediyor! Yeni Projesi Belli Oldu Nilperi Şahinkaya ‘Kral Kaybederse’ye Veda Ediyor! Yeni Projesi Belli Oldu
O Üniversiteden Aleyna Tilki’ye Konser Yasağı! Mezuniyet Sahnesi Son Anda İptal Edildi O Üniversiteden Aleyna Tilki’ye Konser Yasağı! Mezuniyet Sahnesi Son Anda İptal Edildi
Demet Akalın’ın Acı Günü Demet Akalın’ın Acı Günü
Rabia Soytürk Yalıkavak’ta Sezonu Açtı! Fit Görünümüyle Dikkat Çekti Rabia Soytürk Yalıkavak’ta Sezonu Açtı! Fit Görünümüyle Dikkat Çekti
Sitare Akbaş denizde aşk tazeledi! İşte o görüntüler... Sitare Akbaş denizde aşk tazeledi! İşte o görüntüler...
ÇOK OKUNANLAR
Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu
  • 29-05-2025 17:55

Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ sağlık durumuyla ilgili konuştu

“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu
  • 31-05-2025 17:54

“Sınıfta Deney Var” Kitabının Yazarı Süleyman Dilmen Kocaali’de Öğrencilerle Buluştu

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi
  • 28-05-2025 11:50

Devrim Özkan Hastaneden Seslendi! Ameliyat Sonrası İlk Açıklama Geldi

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle
  • 27-05-2025 11:33

Ünlü Oyuncu Pınar Deniz’den Evlilik Sonrası Sürpriz Hamle

Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!
  • 28-05-2025 16:17

Melike Şahin’den Makyajsız Paylaşım: En Doğal Hali Olay Oldu!