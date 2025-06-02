'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nursema'sı Ceren Karakoç’tan Eşine Aşk Dolu Paylaşım

Kızılcık Şerbeti dizisinin sevilen karakteri Nursema'ya hayat veren Ceren Karakoç, 12 yıllık eşi Osman Karakoç ile evlilik yıl dönümünü duygusal bir paylaşım yaparak kutladı. Ünlü oyuncunun romantik paylaşımı hayranlarından yoğun ilgi gördü.

12 Yıllık Aşka Sosyal Medyada Romantik Kutlama

Ceren Karakoç, kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç ile olan birlikteliğinin 12. yılını Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Paylaşımına, “Sen daha nice 12 yıllar böyle bak bana” notunu düşen Karakoç, hayranlarını hem duygulandırdı hem de gıpta ettirdi.

İkilinin samimi kareleri, kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçileri, çiftin uyumuna övgüler yağdırdı.

Empati Programındaki Duygusal Anılar

Başarılı oyunculuğunun yanında içtenliğiyle de dikkat çeken Ceren Karakoç, geçtiğimiz aylarda konuk olduğu Empati programında çocukluk yıllarına dair yaptığı açıklamalarla izleyenleri duygulandırmıştı.

Karakoç, annesine hipofiz tümörü teşhisi konulduğunu ve o yıllarda çocuk yaşta annesinden ayrı kalmanın zorluklarını yaşadığını dile getirmişti:

“Annem gittikten sonra babamla uyurduk. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Çocukluğum annesiz geçti. Babamın sonsuz sevgisi... Bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum.”

Bu samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Karakoç, sadece oyunculuğuyla değil, hayat hikayesiyle de izleyenlerin kalbine dokunuyor.