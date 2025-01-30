Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç’tan duygusal açıklamalar: “Çocukluğum annesiz geçti”

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren başarılı oyuncu Ceren Karakoç, konuk olduğu NTV Empati programında çocukluk yıllarına dair duygusal itiraflarda bulundu. Annesinin hastalığı nedeniyle zor bir çocukluk geçirdiğini anlatan Karakoç, babasının kendisine verdiği destekle güçlü bir birey olarak ayakta kaldığını söyledi.

"Ben ilkokuldayken anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu." diyen ünlü oyuncu, o dönemde annesinin tedavi için sık sık Ankara'ya gittiğini, babasının ise iki çocuğa bakmak zorunda kaldığını anlattı. "Babam her şeyimizle ilgilenirdi, tahinimizden pekmezimize kadar her detayla o uğraşırdı. Yatak toplamayı, birçok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk ona açtım." sözleriyle babasına duyduğu minneti dile getirdi.

Çocukluk yıllarında annesinin yokluğunu derinden hissettiğini belirten Karakoç, "Babamla uyurdum, annemin pijamalarını koklayarak uykuya dalardım. O dönem benim için çok zordu." ifadeleriyle izleyenleri duygulandırdı. Ancak babasının sevgisi sayesinde bugün güçlü bir birey olduğunu vurgulayan başarılı oyuncu, hayranlarından büyük destek gördü.