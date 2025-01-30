Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: "Aşık oldum, evlendim"

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nursema karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan’ın sunduğu "Empati" programına konuk oldu. Karakoç, hem özel hayatına dair bilinmeyenleri anlattı hem de annelikle ilgili düşüncelerini paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-01-2025 17:46

"Annelik Konusunda Korkularım Var"

12 yıllık evli olan Karakoç, annelik ile ilgili hislerini şu sözlerle dile getirdi:
"İstediğim dönemler çok oldu ama şu an annelikle ilgili büyük bir korkum var. Dünyanın hali, çocuğumu koruyamama düşüncesi beni endişelendiriyor. Kaygılarımın büyük bir kısmı dünya düzeniyle ilgili..."

Eşiyle Aşk Hikayesini Anlattı!

Karakoç, eşi Osman Karakoç ile tanışma hikayesini de paylaştı:
"Osman’la Ankara’da tanıştık. O başka bir dizideydi ama şirketlerimiz aynıydı. Sabahları şirkette buluşuyorduk, öğle yemeklerinde denk geliyorduk. Aşık olduk ve Osman bana 5 ay sonra evlenme teklif etti. Hiç düşünmeden 'Evet' dedim ve 5 ay sonra evlendik. 2013’te dünyaevine girdik."

Sıcak ve samimi açıklamalarıyla dikkat çeken Ceren Karakoç’un, Empati programındaki sözleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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