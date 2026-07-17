Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Porsche'siyle Verdiği Pozlar Olay Oldu!

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek, 9 milyon liralık kırmızı Porsche Carrera marka yeni arabasıyla verdiği pozlarla sosyal medyayı ikiye böldü.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in Porsche'siyle Verdiği Pozlar Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-07-2026 18:59

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Nilay karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Feyza Civelek bu defa oyunculuk performansından ziyade lüks otomobiliyle adından söz ettirdi. Genç oyuncu yaklaşık 9 milyon TL değerindeki kırmızı renkli Porsche Carrera marka yeni aracıyla çekilen fotoğraflarını şahsi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Siyah deri ceketi, güneş gözlüğü ve iddialı kombiniyle kırmızı otomobilinin önünde objektif karşısına geçen Civelek'in bu pozları kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Dijital mecralarda paylaşılan kareler magazin gündeminin en üst sıralarındaki yerini hızlı bir şekilde aldı.

Eski Açıklamaları Yeniden Gündemde

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Civelek son hamlesiyle daha önce söylediği sözleri yeniden akıllara getirdi. Başarılı isim geçtiğimiz aylarda basın mensuplarına verdiği demeçlerde özel hayatıyla ön plana çıkmak istemediğini net bir dille ifade etmişti. Sektörde sadece icra ettiği işiyle anılmayı tercih ettiğini dile getiren oyuncunun pahalı otomobiliyle iddialı pozlar vermesi şaşkınlık yarattı. Gönderi kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Sosyal Medya Kullanıcıları İkiye Bölündü

Lüks otomobil paylaşımı platformlardaki kullanıcıları ikiye böldü. Oyuncunun takipçilerinden oluşan bir kesim Civelek'in başarısının karşılığını aldığını savunarak yeni aracını tebrik eden mesajlar yayınladı. Buna karşın diğer kitle sergilenen lüks yaşam tarzını eleştiren yorumlarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları arasındaki bu fikir ayrılığı geçmişte sık sık gündeme gelen başka bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Kullanıcılar yaptıkları yorumlarda Civelek'in rol aldığı dizinin senaristliğini annesi Melis Civelek'in üstlenmesi nedeniyle projede yer bulduğu yönündeki eski iddiaları yeniden hatırlattı.

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