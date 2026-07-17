Üstsüz Maça Çıktı! Lvbel C5'in Son Görüntüsü Konuşuluyor

Rap müziğin konuşulan isimlerinden Lvbel C5 bu kez yeni bir şarkısıyla değil arkadaşlarıyla yaptığı halı saha maçıyla gündeme geldi. Gece saatlerinde oynanan maç sırasında çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılınca ünlü rapçi yine en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Özellikle doğal halleri ve maç boyunca sergilediği rahat tavırlar takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Futbol Keyfi Kameralara Yansıdı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde Lvbel C5'in arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynadığı anlar yer aldı. Maç boyunca oldukça istekli olduğu görülen ünlü rapçi, sahada zaman zaman topun peşinden koştu zaman zaman da takım arkadaşlarıyla keyifli anlar yaşadı.

Yaklaşık 20 saniyelik video kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşılmaya başlayınca binlerce kişi görüntüler hakkında yorum yaptı. Eğlenceli atmosfer ve samimi görüntüler, takipçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

Sosyal Medyada En Çok Konuşulan Detay

Videoda en çok dikkat çeken konulardan biri ise Lvbel C5'in fiziksel görünümü oldu. Üstü çıplak şekilde sahaya çıkan rapçinin son hali sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar ünlü ismin aldığı kilolar hakkında yorum yaparken, bazıları ise bunun tamamen doğal bir durum olduğunu savundu.

Kimi takipçiler futbol oynarken oldukça enerjik göründüğünü söylerken kimileri de uzun süredir ilk kez bu kadar doğal görüntüler vermesini olumlu karşıladı.

Kısa Video Gündem Oldu

Her ne kadar görüntüler sadece birkaç saniyeden oluşsa da sosyal medyada büyük ilgi görmesi uzun sürmedi. Paylaşılan video kısa sürede farklı platformlarda yayılırken Lvbel C5'in hem sahadaki performansı hem görüntüsü üzerine çok sayıda yorum yapıldı.

Ünlü rapçi ise şu ana kadar halı saha görüntüleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Buna rağmen sosyal medyada dolaşan video, günün en çok konuşulan magazin başlıkları arasına girmeyi başardı.