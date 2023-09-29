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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Nasıl Zayıfladı?

"Kızılcık Şerbeti" dizisinin sevilen karakteri Nilay'ı canlandıran Feyza Civelek, 2,5 ayda 20 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Oyuncu, zayıflama sırrını da hayranlarıyla paylaştı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Nasıl Zayıfladı?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-09-2023 11:08

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin Nilay karakteri Feyza Civelek, 2,5 ayda 20 kilo vererek büyük bir başarıya imza attı. İşte, genç oyuncunun zayıflama hikayesi.

Kızılcık Şerbeti, her cuma akşamı yayınlandığı bölümle reytinglerde zirveye oturuyor. Bu başarılı dizinin Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, ekranlarda gösterdiği başarısını özel hayatında da sürdürüyor. Civelek, kısa bir süre içerisinde gösterdiği zayıflama ile dikkat çekti.

Bu sevilen dizide, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman gibi başarılı oyuncularla birlikte rol alıyor Civelek.

Feyza Civelek'ten Sürpriz Değişim!

Başarılı oyunculuk kariyeriyle tanınan Feyza Civelek, 2,5 ayda tam 20 kilo vererek hayranlarını şaşırttı. Genç oyuncu, zayıflama sürecindeki sırlarını da paylaştı.

"Adını Feriha Koydum" ve "Güllerin Savaşı" gibi dizilerde parlayarak adını duyuran Civelek, zayıflamasıyla gündeme oturdu. Oyuncunun bu çarpıcı değişimi, onun hayranlarını ve izleyenlerini etkiledi.

Feyza Civelek'in Sabah Gazetesi'ne verdiği röportajda zayıflama sırrı ortaya çıktı: "Her gün 1,5 saat yürüyüş yaptım. Ağırlıklı olarak sebze tüketerek beslenmeye özen gösterdim." dedi.

1995 doğumlu olan genç oyuncu Feyza Civelek, ünlü senaryo yazarı Melis Civelek'in kızıdır. Oyunculuk kariyerine 2009 yılında "Acemi Cadı" dizisiyle adım atmış, ardından pek çok sevilen dizide rol almıştır.

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