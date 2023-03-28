Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya isyan bayrağını çekti

Kızılcık Şerbeti dizisi her bölüm ardından uzun bir süre sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. İlk günden bu yana inançları ve yaşayış tarzı ile sık sık eleştirilen Kıvılcım karakteri yine gündemde. Kızı Doğa'nın farklı kültür ve inançlarla büyüyen Fatih ile evlenmesiyle hayatının şokunu yaşayan Kıvılcım Kızılcık Şerbeti son bölüm ile resmen seyirciyi ayağa kaldırdı. Kızılcık Şerbeti 20. bölümde yaşanan "içki" sahnesi sosyal medyada olay oldu. Kıvılcım'ın Ömer'in arkadaşlarıyla birlikte çıktıkları iftar yemeği gündem yarattı.

İftar yaptıkları restoranda yan masaya içki servisi yapıldığı için garsona tepki gösteren Ömer'in arkadaşı Kıvılcım'ın radarına takıldı. Aynı masada oturan Kıvılcım'ın "yan masada içki içilmesi niye bu kadar rahatsız etti? İsteyen içki içsin isteyen çay içsin. Bundan rahatsız olan varsa da gitsin orucunu evde açıversin. Burası laik bir ülke ve bunun için bu halk çok mücadele verdi. İstanbul turist akınına uğrayan bir yer" şeklindeki yanıtı tepkilere neden oldu.

Kızılcık Şerbeti seyircileri resmen ikiye bölündü. Bir kısım dizideki sahnenin çok yerinde olduğunu belirterek "herkes istediği gibi yaşar" şeklinde yorum yaptı. Bir diğer kısım ise diziyi kınadıklarını söyleyerek RTÜK'e çağrı da bulundu.

Güzel oyuncunun sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının altına bile "dizinizi izlemiyoruz inşallah yayından kaldırılır. Siz dini kötü gösteriyorsunuz ve çarpıtıyorsunuz" şeklinde yorumlar yapılıyor. Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Kıvılcım karakteri ile sürekli eleştirilen Evrim Alasya seyirciden gelen tepkilere daha fazla dayanamadı ve sosyal medyadan isyan etti.

Ünlü isim Twitter ve Instagram hesaplarından, "Arkadaşlar ben Kıvılcım değilim!" paylaşımında bulundu.