Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Vefat Etti

Dizi ve sinema dünyas, güne şok edici ve derin bir üzüntü yaratan acı bir haberle uyandı. Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan genç ve başarılı oyuncu Ece İrtem henüz 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dün yeni yaşını kutlayan güzel oyuncunun vefatı, ailesini, yakın dostlarını ve tüm sanat camiasını yasa boğdu. İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğum Gününün Ertesi Günü Acı Haber Geldi

İrtem sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken ünlü oyuncunun dün doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi. Genç oyuncunun en mutlu gününün hemen ardından gelen bu ani vefat haberi hayranları arasında da büyük bir şok etkisi yarattı.

Avukatından Resmi Açıklama: Kalp Krizinden Şüpheleniyoruz

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek ve spekülasyonların önüne geçmek adına ilk resmi açıklama genç oyuncunun hukuk temsilcisinden geldi. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da konuya ilişkin açıklama yaptı. Saat 12.00 sıralarında İrtem'in kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun "İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.

Kesin Neden Otopsi Raporuyla Netleşecek

Olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten avukat Gökkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum."