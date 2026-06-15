Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Vefat Etti

Kızılcık Şerbeti dizisinin Işıl'ı Ece İrtem 35. yaş gününün ertesi günü evinde ölü bulundu.

Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Vefat Etti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-06-2026 15:53

Dizi ve sinema dünyas, güne şok edici ve derin bir üzüntü yaratan acı bir haberle uyandı. Son dönemin en popüler yapımlarından biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Işıl karakteriyle hafızalara kazınan genç ve başarılı oyuncu Ece İrtem henüz 35 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dün yeni yaşını kutlayan güzel oyuncunun vefatı, ailesini, yakın dostlarını ve tüm sanat camiasını yasa boğdu.  İrtem'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Doğum Gününün Ertesi Günü Acı Haber Geldi

İrtem sabah saatlerinde evinde ölü bulunurken ünlü oyuncunun dün doğum günü olduğu ve 35 yaşına bastığı öğrenildi. Genç oyuncunun en mutlu gününün hemen ardından gelen bu ani vefat haberi hayranları arasında da büyük bir şok etkisi yarattı.

Avukatından Resmi Açıklama: Kalp Krizinden Şüpheleniyoruz

Olayın ardından kamuoyunu bilgilendirmek ve spekülasyonların önüne geçmek adına ilk resmi açıklama genç oyuncunun hukuk temsilcisinden geldi. İrtem'in avukatı Uğur Gökkoyun da konuya ilişkin açıklama yaptı. Saat 12.00 sıralarında İrtem'in  kendi evinde olduğunu belirten Gökkoyun "İlk belirlemelere göre kalp krizinden dolayı vefat ettiğini düşünmekteyiz" dedi.

Kesin Neden Otopsi Raporuyla Netleşecek

Olayla ilgili adli sürecin titizlikle yürütüldüğünü belirten avukat Gökkoyun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesin sonuç otopsi raporuyla açıklığa kavuşacaktır. Otopsi raporu açıklandığında kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimizi sunuyorum."

Benzer Haberler
Nesrin Cavadzade’den Şok Sözler: İlk Kez Anne Oldu! Nesrin Cavadzade’den Şok Sözler: İlk Kez Anne Oldu!
Murat Özarı ve Seren Ay Çetin Arasında Büyük Tartışma Çıktı! Murat Özarı ve Seren Ay Çetin Arasında Büyük Tartışma Çıktı!
Kaos Show Tartışması Büyüyor! Hayrettin ve Murda Arasında Gerilim! Kaos Show Tartışması Büyüyor! Hayrettin ve Murda Arasında Gerilim!
“Kani Abim” Videosu Ortalığı Karıştırdı! Asena’nın Aşkında Şok Detay! “Kani Abim” Videosu Ortalığı Karıştırdı! Asena’nın Aşkında Şok Detay!
Muhabirlere Tavrı Gündem Oldu! Kıvanç Tatlıtuğ Neden Sessiz? Muhabirlere Tavrı Gündem Oldu! Kıvanç Tatlıtuğ Neden Sessiz?
Ece İrtem İntihar mı Etti? Avukattan Şok Açıklama Ece İrtem İntihar mı Etti? Avukattan Şok Açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!
  • 15-06-2026 12:24

Ahsen Eroğlu Ve Kemal Ertuğ'un Denizdeki Romantik Anları!

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü
  • 14-06-2026 19:29

Öykü Postoğlu Nişanlandı! Ertuğrul Postoğlu'nun Mutlu Günü

Hakan Peker Anlattı! Demet Akalın’ın Büyük Sırrı
  • 15-06-2026 19:59

Hakan Peker Anlattı! Demet Akalın’ın Büyük Sırrı

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!
  • 10-06-2026 17:52

İrem Helvacıoğlu'ndan Kızı Sora’ya Duygusal İtiraf!

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok
  • 14-06-2026 16:45

Ebru Gündeş’in Yeni Hali Şaşırtmaya Devam Ediyor! Tanıyan Yok