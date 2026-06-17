Kızılcık Şerbeti'nin Işıl'ı Ece İrtem Gözyaşlarıyla Toprağa Verildi!

Kızılcık Şerbeti dizisindeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve ani ölümüyle tüm Türkiye'yi derinden sarsan genç oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı. Kadıköy'deki evinde cansız bedenine ulaşılan ve ailesini, dostlarını, sanat camiasını hüzne boğan 35 yaşındaki oyuncu için memleketinde hüzünlü bir veda töreni düzenlendi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle yıldızı parlayan Ece İrtem Kadıköy'deki evinde ölü bulunmuştu. Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan 35 yaşındaki İrtem'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından dün babası Vural İrtem'e teslim edilmişti.

Kuşadası'nda En Acı Veda

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınan genç yıldızın naaşı çocukluğunun geçtiği Aydın'ın Kuşadası ilçesine getirildi. Hanım Camii'nde düzenlenen törende cami avlusu İrtem'in acılı ailesi ve onu son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen sevenleriyle doldu taştı.

Genç yaşta hayatını kaybeden ve Aydın'ın Kuşadası ilçesinde toprağa verilecek olan Ece İrtem'in cenazesi Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi. İrtem'in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Hanım Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Genç Yaşta Ölümü Bizi Yasa Boğdu

Cenaze töreninde ayakta durmakta güçlük çeken anne Nuriye İrtem ve baba Vural İrtem taziyeleri kabul ederken tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Aile adına konuşan yakınları içlerindeki derin acıyı kelimelere döktü.

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bizi yasa boğdu hepimiz çok üzgünüz" diye konuştu.

Sanat Dünyasından Gürkan Uygun Yalnız Bırakmadı

Cenazeye aile yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş ve sanat dünyasından isimler katıldı. Ece İrtem'i bu son gününde yalnız bırakmayan ünlü oyuncu Gürkan Uygun basın mensuplarına yaptığı açıklamada derin üzüntüsünü dile getirerek genç oyuncuyla olan son temasını paylaştı.

Gürkan Uygun "Üzgünüz tabi ki çok genç bir arkadaşımız. Çok erken bir kayıp. En son 1 hafta önce görüşmüştük üç gün önce de deneme çekimi yaptığı bir iş için mesajlaşmıştık" ifadelerini kullandı.

35 yaşında kariyerinin ve hayatının baharında aramızdan ayrılan Ece İrtem Yeniköy Mezarlığı'nda dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Başarılı oyuncunun ani kaybı Türk televizyon dünyasında uzun süre unutulmayacak hüzünlü bir iz bıraktı.