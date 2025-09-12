Kızılcık Şerbeti’nin Geleceği Belli Oldu: Yapımcıdan Son Dakika Açıklaması

Can Holding’e ait 121 şirkete el konulmasıyla birlikte Show TV’nin yönetimi TMSF’ye devredildi. Bu gelişme, milyonların takip ettiği Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında soru işaretleri oluşturdu. Dizi severler yeni sezonu merakla beklerken, yapımcı Faruk Turgut konuyla ilgili açıklama yaptı.

Operasyonun Detayları

İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında “suç örgütü kurmak”, “vergi kaçakçılığı”, “dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla Can Holding’e bağlı 121 şirkete el konuldu. Yönetimi TMSF’ye devredilen kurumlar arasında Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor ve Show TV de yer aldı. Bu gelişme üzerine gözler, reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti’ne çevrildi.

Dizinin Yayını Değişmeyecek

Kızılcık Şerbeti’nin yapımcısı Faruk Turgut, OdaTV’ye yaptığı açıklamada dizinin yayın hayatına aynı şekilde devam edeceğini duyurdu. “Kanal ile görüştük. Yayın günü ve saati değişmeyecek. Bu akşam Kızılcık Şerbeti 4. sezonunun ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak” ifadelerini kullandı.

Çekimler Programa Uygun İlerliyor

Turgut, dizinin çekimlerinin üç hafta önce başladığını belirterek programda herhangi bir aksama olmadığını vurguladı. Kanal yönetimiyle görüştüklerini söyleyen Turgut, kendilerini ilgilendiren bir olumsuz durum olmadığını dile getirdi. Böylece dizinin hayranlarının beklediği yanıt netleşmiş oldu.

Kızılcık Şerbeti 4. Sezonuyla Ekranda

İlk üç sezonuyla reyting listelerinin zirvesinden inmeyen Kızılcık Şerbeti, yeni sezonuyla bu akşam ekranlara dönüyor. Yapımcı Faruk Turgut’un açıklamaları, dizinin geleceğiyle ilgili endişeleri ortadan kaldırırken, hayranların heyecanını artırdı.