Kızılcık Şerbeti'nin Ezgi'si Duygu Kocabıyık'a İngiltere'den ödül

Başarılı oyuncu Duygu Kocabıyık, Avrupa’nın en prestijli fantastik film festivallerinden biri olan GRIMMFEST’te "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Kocabıyık, yönetmenliğini ve senaristliğini Can Evrenol’un üstlendiği Sayara: İntikam Meleği filmindeki performansıyla büyük beğeni topladı.

Duygu Kocabıyık, filmdeki Sayara karakterine duygusal ve fiziksel açıdan güçlü bir yorum getirerek jüriyi etkilemeyi başardı. Anneke Sluiters (Heresy), Silvana Synovia (Early Birds) ve Rachel Cook (Succubus) gibi iddialı isimlerle yarıştığı bu prestijli kategoride Kocabıyık, ödüle layık görüldü.

Filmdeki aksiyon ve gerilim dolu performansıyla festivalde adından söz ettiren Kocabıyık, bu ödülle uluslararası başarılarını bir adım daha ileriye taşıdı.