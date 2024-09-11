Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonundan 2. fragman yayınlandı

“BU KIZ SAYESİNDE İLİŞKİMİZE İSTEDİĞİMİZ GİBİ DEVAM EDEBİLECEĞİZ!”

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti’nin heyecanla beklenen yeni sezonundan ikinci tanıtım izleyiciyle buluştu. Merakı artıran heyecan dolu tanıtım, yeni sezonda da suların durulmayacağının sinyalini verdi.

Yayınlanan tanıtımda; Alev’in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ve Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor. Hastanede olan Görkem’in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor. Fatih ve Görkem’in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor. Doğa’ya evlilik teklifinde bulunan Giray’ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez’in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Kızılcık Şerbeti’nin 3. Sezon İkinci Tanıtımı;