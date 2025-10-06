Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Soluk! “Yasemin” Karakteri Diziye Dahil Oluyor

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon bölümleriyle cuma akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gold Film imzalı yapımda, heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Dizinin sevilen karakteri Çimen, yani Selin Türkmen, uzun bir aranın ardından yeniden ekrana dönüyor. Arslan ailesinin küçük kızı Çimen’in dönüşü, izleyiciler kadar ailesini de sevince boğacak.

Çimen Geri Dönüyor, Yasemin Geliyor

Yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli’nin oturduğu Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla temposunu yükseltiyor. Önceki sezonun sonunda diziden ayrılan Selin Türkmen, yeni bölümle birlikte tekrar kadroda yer alacak. Çimen’in dönüşüyle birlikte diziye Yasemin karakteri de katılacak.

Aleyna Bozok “Yasemin” Rolünde

Yeni karakter Yasemin’e genç oyuncu Aleyna Bozok hayat verecek. 109. bölümde izleyiciyle buluşacak olan Yasemin, Çimen’in yakın arkadaşı olarak hikâyeye dahil olacak. Arslan ailesinin ilgisini çekecek bu yeni dostluk, ilerleyen bölümlerde farklı olayların da fitilini ateşleyecek.

Büyük Olay Kapıda!

Yeni bölümde sadece Yasemin’in gelişi değil, aynı zamanda Arslan ailesini şoke edecek büyük bir olay da yaşanacak. Bu sürpriz gelişme, dizinin gidişatını tamamen değiştirecek. Seyirciler, yeni karakterlerle birlikte “Kızılcık Şerbeti”nin dramatik dünyasında yepyeni bir döneme tanık olacak.