Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Oyuncu ve Yönetmen: 4. Sezon Sürprizlerle Geliyor

Kızılcık Şerbeti’nin 4. sezonu yeni yönetmen Özgür Sevimli ve Serkan Rutkay Ayıköz’ün katılımıyla 12 Eylül’de başlıyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Yeni Oyuncu ve Yönetmen: 4. Sezon Sürprizlerle Geliyor
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-07-2025 13:03

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti, yeni sezon hazırlıklarını tamamlamak üzere. Gold Film imzalı dizi, dördüncü sezonu için güçlü bir geri dönüş planlıyor. 12 Eylül Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelmesi beklenen yapım, hem yönetmen değişikliği hem de yeni oyuncu transferleriyle gündemde.

Yeni Yönetmen: Özgür Sevimli

Dizinin 4. sezonunda yönetmen koltuğuna Özgür Sevimli oturuyor. Daha önce “Kızıl Goncalar” dizisindeki başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren Sevimli, Kızılcık Şerbeti için heyecan verici bir sezon vaat ediyor. Dizinin senaryosu yine tecrübeli kalemler Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılıyor. Önceki yönetmen Aydın Bulut ise yeni projelerine odaklanmak için diziden ayrıldı.

Serkan Rutkay Ayıköz Kadroda

Diziye katılan sürpriz isimlerden biri de başarılı oyuncu Serkan Rutkay Ayıköz oldu. Daha önce Yasak Elma dizisinde “Emir” karakteriyle dikkat çeken Ayıköz, yeni sezonda Asil rolüyle izleyicinin karşısına çıkacak. Asil, dizide Servet Pandur’un canlandırdığı Asude’nin yeğeni olarak hikâyeye dahil olacak. Ayrıca Asil karakteri, dizinin yeni yıldızı Erkan Avcı’nın canlandırdığı karakterin yardımcısı olarak ekranlara gelecek.

4. Sezon İddialı Başlıyor

Faruk Turgut’un yapımcılığını üstlendiği Kızılcık Şerbeti, hem yeni karakterleri hem de güçlü hikaye örgüsüyle yeni sezona çok iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, yeni yönetmenin vizyonu ve taze oyuncu kadrosuyla ekran başına kilitlenecek gibi görünüyor.

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