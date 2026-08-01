Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Nilay karakterine veda eden Feyza Civelek, ayrılık haberlerinin basına yansımasının ardından Instagram hesabını kapattı.

Kızılcık Şerbeti'ne Veda Eden Feyza Civelek Instagram Hesabını Kapattı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2026 18:03

Show TV'nin reyting rekorları kıran yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'in kadrodan ayrılacağı yönündeki haberlerin basına yansıması sosyal medyada yeni bir gelişmeyi beraberinde getirdi. Dört sezondur projenin ana kadrosunda yer alan oyuncu beşinci sezonda dizide olmayacağının kesinleşmesinin hemen ardından Instagram hesabını kapattı.

Sosyal Medya Hesabına Erişim Sağlanamıyor

Kızılcık Şerbeti ekibindeki geleceği uzun süredir magazin kulislerinde tartışılan Feyza Civelek ayrılık haberlerinin resmiyet kazanmasına tepkisiz kalmadı. Oyuncunun milyonlarca kişi tarafından takip edilen kişisel Instagram profiline girmek isteyen kullanıcılar sayfanın kapatıldığını gösteren uyarılarla karşılaştı. Hakkında çıkan haberlere dair herhangi bir yazılı açıklama yapmayan veya yalanlamada bulunmayan Civelek çareyi dijital platformlardan uzaklaşmakta buldu. 

Tartışmaların Odağındaki İsim

Feyza Civelek'in diziden ayrılışı ve ardından gelen sosyal medya izolasyonu aslında aylar öncesine dayanan bir krizin son halkasını oluşturuyor. Geçtiğimiz dönemde oyuncunun yasaklı madde testinin pozitif çıktığına dair haberler basında geniş yer bulmuş, bu gelişme dizinin izleyici kitlesi ve magazin gündeminde yoğun tartışmalara neden olmuştu. Söz konusu iddiaların ardından Civelek'in projeye devam edip etmeyeceği sorusu sıklıkla gündeme gelmişti. Dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olması sebebiyle yapım ekibi tarafından kollandığı yönündeki söylentiler de süreci daha karmaşık bir hale getirmişti. Ancak yapım şirketinin aldığı son kararla tartışmaların merkezindeki ismin diziyle olan bağı resmi olarak kesildi.

Dört Sezonluk Hikaye Sona Erdi

İlk bölümden itibaren Kızılcık Şerbeti'nin hikayesinde kritik bir role sahip olan Nilay karakteri, Feyza Civelek'in ayrılığıyla birlikte belirsiz bir noktaya sürüklendi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın teyit ettiği bilgilere göre yapım ekibinin net kararı doğrultusunda oyuncu beşinci sezon setinde yer almayacak. Instagram hesabını kapatarak iletişim kanallarını tıkayan Civelek'in yokluğunda senaryo grubunun Nilay karakterini hikayeden nasıl çıkaracağı ise şu an için yanıt bekleyen en önemli soruların başında geliyor. 

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