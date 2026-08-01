12 Haftalık Bebeğini Kaybeden Berfu Yenenler Günler Sonra Sessizliğini Bozdu

Sosyal medyanın ve magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri olan Berfu Yenenler temmuz ayında yaşadığı derin acının ardından ilk kez takipçilerinin karşısına çıktı. Üçüncü bebeğini 12 haftalık hamileliği sırasında yaşadığı tıbbi komplikasyonlar nedeniyle kaybettiğini duyurarak sevenlerini yasa boğan ünlü isim gün süren sessizliğini duygusal bir paylaşımla bozdu.

2019 yılında ünlü komedyen ve sunucu Eser Yenenler ile dünyaevine giren Kuzey ve Mete adında iki çocuk annesi olan Berfu Yenenler geçirdiği zorlu sürecin ardından ailesine tutunarak yaralarını sarmaya çalışıyor. 1 Ağustos itibarıyla sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan ünlü fenomen yaşadığı hüznü ve umudunu samimiyetle dile getirdi.

"Temmuz Yaşadığım En Zor Dönemlerden Biriydi"

Temmuz ayının hayatındaki en ağır imtihanlardan biri olduğunu belirten Berfu Yenenler eşi Eser Yenenler ve çocuklarıyla birlikte çekilen karelerine eklediği notla takipçilerini duygulandırdı. Kendisine destek olan herkese teşekkür eden Yenenler şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz tam olarak böyleydi. Yaşadığım en zor dönemlerden biriydi. Her zaman vardır bir hayır diyerek yaralarımızı sardık ve kendimizi ağustosa attık. Benimle aynı acıyı yaşayıp hikayesini paylaşan bana çiçekler gönderen güzel mesajlarıyla hayatımı aydınlatan herkese ne kadar teşekkür etsem az."

"Yaralandığımız Yerden Çiçekler Açar"

Yaşadığı büyük kayba rağmen hayata ve geleceğe umutla bakmaya çalışan taze anne mesajının devamında yeni aya dair temennilerini ve duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bazen hayat böyle... Bazen de yaralandığımız yerden çiçekler açar. Yaralarımın izlerini ömür boyu taşıyıp hatırlayacağım ama açacak yeni çiçekler için de heyecanlıyım. Ağustos öyle bir güzel gel kiiii..."

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenleri yakın dostları ve takipçileri paylaşımın altına destek ve geçmiş olsun mesajları yağdırdı.