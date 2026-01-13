Kızılcık Şerbeti'ne Öyle Bir İsim Geliyor ki...

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, izleyicilerini şaşırtmaya devam ediyor. Gold Film imzalı, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı fenomen diziye, ekranların en neşeli ismi, "Bayan Kahkaha" Saba Tümer konuk oluyor.

Kıvılcım’ın Stüdyosunda Büyük Buluşma

Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Saba Tümer, kendi kimliğiyle izleyici karşısına çıkacak.

Hangi Bölümde? Ünlü sunucu, dizinin merakla beklenen 121. bölümünde yer alacak.

Rolü Ne? Saba Tümer, dizide Evrim Alasya’nın canlandırdığı Kıvılcım Arslan’ın hazırlayıp sunduğu televizyon programına konuk olacak.

YouTube’dan Setlere Taşınan Dostluk

Bu sürpriz iş birliğinin arkasında aslında samimi bir geçmiş yatıyor. Geçtiğimiz yıl Evrim Alasya, Saba Tümer’in popüler YouTube kanalına konuk olmuş, ikilinin enerjisi ve sohbeti sosyal medyada milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı. Yapımcıların bu uyumu fark etmesi üzerine, Tümer’in diziye renk katması kararlaştırıldı.

121. Bölümde Neler Olacak?

Kıvılcım’ın programında Saba Tümer’i ağırlaması, dizideki hikaye akışına hem eğlenceli hem de dinamik bir soluk getirecek. Tümer’in o meşhur kahkahalarının Ünal ve Arslan aileleri arasındaki gerilime nasıl yansıyacağı ise şimdiden merak konusu oldu.