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Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne: "Bu dünyada kadın olmak bu demek!”

Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran Kıvılcım ve Doğa sahnesi: “Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Düştün mü? Tekrar ayağa kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek!”

Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne:
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 07-10-2023 12:19

Türk televizyon dizisi "Kızılcık Şerbeti" son bölümüyle izleyicileri etkilemeye devam ediyor. Dizinin son bölümünde yer alan ve anne-kız arasındaki duygu dolu sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sahnenin içeriğinde geçen "Yumruk mu yedin? Silkeleneceksin. Yaralandın mı? Doğrulacaksın. Düştün mü? Tekrar ayağa kalkacaksın. Bu dünyada kadın olmak bu demek!" sözleri, izleyiciler tarafından büyük bir beğeni ve takdirle karşılandı.**

Dizi, kadınların güçlü ve dayanıklı yanlarını vurgulayan bu sahne ile toplumsal mesajlar da vererek büyük bir ilgi çekiyor.

"Kızılcık Şerbeti" dizisi, karakterlerin derinliği ve güçlü senaryosuyla dikkat çeken bir yapım olarak, izleyicilerin ilgisini çekmeye ve tartışmaları gündeme getirmeye devam ediyor.

İşte o sahne:

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