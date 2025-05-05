Kızılcık Şerbeti’ne bomba transfer: Leo geliyor!

Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti 103. bölümüyle sezon finali yapmaya hazırlanırken, dizinin hayranlarını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Diziye yeni bir karakter dahil oluyor: Şarkıcı Murat Balcı, “Leo” karakteriyle ekrana geliyor.

Sezon finali öncesi tansiyon artıyor

Show TV’nin ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezon onayını aldı. 100. bölüme ulaşarak büyük bir başarıya imza atan dizi, sezon finaline sayılı günler kala önemli bir transferle gündemde. Işıl karakterinin Hollanda’dan gelen eski erkek arkadaşı Leo, hikâyeye dahil oluyor. Bu sürpriz karakteri ise sevilen müzisyen Murat Balcı canlandıracak.

Ayrılıklar izleyiciyi sarstı

Dizide 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu kısa süre önce kadrodan ayrılmıştı. Bu vedanın şokunu atlatamayan izleyiciler, gazeteci Birsen Altuntaş’ın duyurduğu bir başka gelişmeyle sarsıldı: Şebnem Bozoklu ve Rahimcan Kapkap da diziden ayrılıyor.

Leo’nun gelişi tüm dengeleri değiştirecek

Murat Balcı’nın canlandıracağı Leo karakteri, dizideki tüm ilişkileri ve dengeleri sarsacak gibi görünüyor. Özellikle Işıl cephesinde sular durulmayacak. Hikâyeye dahil oluşuyla merak uyandıran bu karakter, sezon finali öncesi heyecanı zirveye taşıyacak.