Kızılcık Şerbeti'nden yeni rekor

"Kızılcık Şerbeti" dizisi büyük bir yükselişe imza atmaya devam ediyor. Bu sezonun en yüksek izlenme oranlarına ulaşan dizi, AB ve ABC1 kategorilerinde zirvede yer alırken, tüm kişiler kategorisinde de büyük bir başarı elde etti. "Kızılcık Şerbeti," tüm kişiler kategorisinde 7.02 reytingle 2. sırada yer aldı. AB kategorisinde 10.22 reytingle 1. sırada, ABC1 kategorisinde ise 9.96 reytingle 1. sıradadır.

Öte yandan, "Yalı Çapkını" tüm kişiler kategorisinde 7.13 reytingle 1. sırada yer alırken, AB kategorisinde 3.71 reytingle 5. sırada, ABC1 kategorisinde ise 5.60 reytingle 2. sırada bulunuyor. "Arka Sokaklar" ise tüm kişiler kategorisinde 3.84 reytingle 6. sırada, AB kategorisinde 1.68 reytingle 15. sırada, ABC1 kategorisinde ise 2.58 reytingle 11. sırada yer aldı. Son olarak, "Ateş Kuşları" tüm kişiler kategorisinde 3.17 reytingle 11. sırada, AB kategorisinde 1.60 reytingle 17. sırada, ABC1 kategorisinde ise 2.52 reytingle 12. sırada bulunuyor.