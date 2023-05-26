Kızılcık Şerbeti'nden sezon finali kutlaması

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” sürükleyici hikayesi ve başarılı rejisiyle sezona damga vurdu.
Yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı reyting rekortmeni dizi, başarılı sezonunu görkemli geceyle kutladı.
Ekrana unutulmaz bir sezon finaliyle ara verecek olan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu şimdiden merakla bekleniliyor.