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Gecce Magazin Haberleri
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Kızılcık Şerbeti'nden sezon finali kutlaması

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, sezon finalini görkemli bir davetle kutladı. Bu özel gecede; fenomen dizinin başrol oyuncuları, yapım ekibi ve Show TV yöneticileri bir araya geldi.

Kızılcık Şerbeti'nden sezon finali kutlaması
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-05-2023 13:59

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, kadrosunda Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz ve Tuana Gizem Uzunlar’ın yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” sürükleyici hikayesi ve başarılı rejisiyle sezona damga vurdu.

Yönetmenliğini Ketche’nin, senaryosunu Melis Civelek’in kaleme aldığı reyting rekortmeni dizi, başarılı sezonunu görkemli geceyle kutladı.

 Ekrana unutulmaz bir sezon finaliyle ara verecek olan Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu şimdiden merakla bekleniliyor.

 

 

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