Kızılcık Şerbeti'nden nefes kesen yeni tanıtım

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Oğlunun farklı davranışlarından şüphelenerek onu takip eden Abdullah, Fatih’in Aylin’le görüştüğünü öğrenmiştir. Abdullah bu ilişkinin devam etmemesi konusunda net bir tavır takınacaktır ki bu da aslında Fatih’in yapmak istediği ve bunun için çabaladığı ancak Aylin’in türlü oyunlarla asla izin vermediği bir durumdur. Fatih olayı toparlamaya çalışırken tek derdi hiçbir şey bilmediğini sandığı Doğa’nın konuyu öğrenmemesidir. Mustafa’nın babasına kızıp ondan habersiz yarışma programına katılmasıyla başlayan olaylar Abdullah’ın ne kadar öngörülü olduğunu bir kez daha gösterecektir. Kıvılcım ve Ömer’in baş başa çıkacakları kısa tatilleri ikisi için de bir nefes olacaktır. Nursema ve Umut’un nikahı her iki aileye de mutluluk verirken, nikah sonrası yapılan düğün yemeğinde Alev’in fütursuz davranışları Pembe ve Abdullah’ı karşı karşıya getirecektir.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 28. Bölüm 3. Tanıtımı;