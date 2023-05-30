Kızılcık Şerbeti'nden merakla beklenen yeni fragman

Show TV’nin yapımını Gold Film’in üstlendiği, Cuma akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Umut ve Nursema’nın düğün gününden hallerinin ekrana geldiği tanıtımda ikilinin mutluluğu yüzleri güldürüyor. Mustafa’nın gizlice yemek yarışmasına katılması aile içinde yeni bir kriz doğururken, Abdullah ve Mustafa arasında gerilim yaşanıyor. Alev’in, Fatih’in Doğa’yı aldattığını kanıtlamak için Aylin’le anlaşma yapması izleyenleri şaşırtırken, Ömer’in kavgaya karıştığı anlara Kıvılcım’ın nasıl tepki vereceği merak konusu oluyor. Umut ve Nursema’nın ailelerinin tanışmasını ile yaşanacaklar ise heyecanla bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 27. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Öz babası olmadığını oğluna açıklamak zorunda kalan Ömer’in en büyük destekçisi Kıvılcım oldu. Ömer’in, oğlu Metehan’la gözyaşları eşliğinde yaptığı duygu yüklü konuşma bölümün unutulmaz anlarına sahne oldu. Nursema, kendisini kabul etmeyen Umut’un ailesi ile konuşmak için Alev’in yardımıyla Ankara’ya gitti. Fakat Umut’un anne ve babasının bu evliliği onaylamadıklarını söylemesi Nursema’yı derinden yaraladı. Öte yandan bir kez daha dolandırılan Nilay’ın, mobilyacının bıraktığı papağanla eve dönmesi renkli anlara sahne oldu. Fatih’in kendisini aldattığını kanıtlayarak boşanmak isteyen Doğa’ya, Alev yardım eli uzattı. Galeriye giderek Aylin’le arkadaş olmaya çalışan Alev duydukları karşısında şoke oldu. Kurduğu oyunda başarılı olan Aylin ise Fatih’i kandırarak evine getirtmeyi başardı. Bölümün final sahnesinde, Fatih ve Aylin’in baş başa kaldığı anda eve Abdullah’ın gelmesi bölüme damga vurdu.

Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti’nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Kızılcık Şerbeti’nin 28. Bölüm 2. Tanıtımı;