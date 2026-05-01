Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu

Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’in kadrosu netleşti! Doğukan Güngör ve Gökberk Yıldırım abi-kardeş rolüyle başrolde buluşuyor. Temmuz’da çekimler başlıyor!

Kızılcık Şerbeti’nden Haysiyet’e: İki Yıldız İsim Aynı Dizide Buluştu
Yayın Tarihi : 01-05-2026 11:21

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Haysiyet dizisi için geri sayım başladı. Süreç Film imzasını taşıyan projenin oyuncu kadrosu her geçen gün daha da güçleniyor. Hazırlık süreci titizlikle yürütülen yapımın yönetmen koltuğunda Eda Teksöz otururken, senaryosunu ise Leyla Uslu Oter kaleme alıyor. Modern bir Yaprak Dökümü hikayesi olarak nitelendirilen dizi, şimdiden televizyon dünyasında büyük bir merak uyandırdı.

Doğukan Güngör ve Gökberk Yıldırım Yeniden Aynı Projede

Dizinin en dikkat çeken gelişmesi, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan iki başarılı ismin bu projede buluşması oldu. Başrol oyuncusu Doğukan Güngör, hikayede "Mehmet" karakterine hayat verecek. Merakla beklenen "Tufan" rolü için ise genç yetenek Gökberk Yıldırım ile anlaşma sağlandı. Yıldırım, dizide kardeşi rolündeki Güngör’ün abisini canlandıracak. İkilinin bu yeni projedeki uyumu, sosyal medyada dizi severler tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Karlıova Ailesinin Hikayesi Temmuz’da Sete Çıkıyor

Haysiyet dizisi, taşımacılık işiyle uğraşan Karlıova ailesinin yaşadığı dramatik olayları merkezine alıyor. Ailenin reisi "Sadık" rolü için usta oyuncu Kerem Alışık ile görüşmelerin sürdüğü öğrenildi. Kadroda ayrıca Elifcan Ongurlar "Suzan", Reha Özcan ise "Haluk" karakterleriyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimlerinin Temmuz ayında başlaması planlanan dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday görünüyor.

Modern Bir Yaprak Dökümü Esintisi

Dizinin genel atmosferi ve aile yapısı, Türk televizyon tarihinin unutulmaz eserlerinden biri olan Yaprak Dökümü’ne benzetiliyor. Güçlü bir dram hikayesi sunacak olan yapım, aile içi bağların ve haysiyet kavramının sorgulanacağı sahneleriyle dikkat çekecek. Kanal D yönetimi, bu yeni projeyle reyting listelerinde zirveyi hedefliyor. Oyuncu kadrosundaki netleşen isimler, projenin karakter derinliği açısından oldukça zengin bir altyapıya sahip olduğunu kanıtlıyor.

