Kızılcık Şerbeti’nden Farah Zeynep Abdullah açıklaması!

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapım şirketi Gold Film'den Farah Zeynep Abdullah'la ilgili bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada konuk oyuncu olarak dizide rol alan Abdullah'ın herhangi bir ücret almadığı belirtildi.



İşte o açıklama:



"Kamuoyu'nun Dikkatine;

Değerli oyuncu Farah Zeynep Abdullah’ın ücret karşılığında Kızılcık Şerbeti’ne konuk olduğu yönünde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Farah Zeynep Abdullah’ın Kızılcık Şerbeti’ni severek, beğenerek takip etmesi ve Yapımcımız Faruk Turgut’la olan dostluğuna binaen dizimize konuk olmuştur. Gold Film olarak Farah Zeynep Abdullah’ın bize verdiği destekten dolayı kendisi adına Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunulmuştur...

Kızılcık Şerbeti’ne güç katan Farah Zeynep Abdullah’a teşekkür ederiz...

Saygılarımızla,

GOLD FİLM"