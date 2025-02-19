Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı, yeni adresi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti’nin yönetmeni Ketche, projeden ayrılmıştı. Ünlü yönetmenin yeni adresi belli oldu.

Kızılcık Şerbeti’nden ayrılmıştı, yeni adresi belli oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-02-2025 18:55

Başarılı oyuncu Hande Erçel, başrolünü üstlendiği Aşkı Hatırla (Reminder) dizisinin çekimlerini tamamladıktan sonra yeni film projesi için hazırlıklara başladı. Taff Pictures tarafından Prime Video için çekilecek olan ve şimdilik İki Dünya Bi Dilek kod adıyla anılan filmin yönetmenliğini, Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılmaya hazırlanan Ketche (Hakan Kırvavaç) üstlenecek.

Filmin senaryosu, Hande Erçel’in kariyerinde önemli bir yeri olan Güneşi Beklerken dizisinin yazar ekibinde yer alan Elçin Muslu’ya ait. Erçel, filmde Bilge adlı başarılı bir avukatı canlandıracak. Bilge’nin hikâyesindeki en önemli karakterlerden biri olan arkeolog Can için ise henüz oyuncu seçimi yapılmadı.

Mart ayında çekimlerine başlanması planlanan filmin ardından Ketche’nin, başrolünü Ekin Koç’un üstleneceği Barış Manço filmi için çalışmalarına hız vereceği öğrenildi. Hande Erçel hayranları, başarılı oyuncunun yeni filminde nasıl bir performans sergileyeceğini şimdiden merakla bekliyor!

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