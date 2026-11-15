Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç İtirafı! Herkesten Gizlemişler

Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'la aşklarının nasıl başladığını anlattı. Herkesten gizledikleri ilişkiyi ele veren fotoğrafı ve evlilik planlarını açıkladı!

Hazal Subaşı'dan Oğuzhan Koç İtirafı! Herkesten Gizlemişler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-11-2026 19:22

Oyuncu Hazal Subaşı şarkıcı sevgilisi Oğuzhan Koç ile ilişkilerinin nasıl başladığını ilk kez bu kadar samimi anlattı. Berfu Yenenler'in talk show programına konuk olan Subaşı aşklarının ilk günlerinden evlilik planlarına kadar merak edilen pek çok konuya değindi. Özellikle ilişkilerinin başında yaşadıkları bir olay herkesi şaşırttı. Meğer ikili aynı ortama girdiklerinde birbirlerini tanımıyormuş gibi davranmış! Gecenin sonunda yaşananlar ise tam bir romantik komedi sahnesini aratmıyor.

Her Şey Doğru Zamanda Başlamış

Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç ile ilişkilerinin aslında çok doğal ve hızlı geliştiğini söyledi. İkili daha önce hiç karşılaşmamış olsa da ortak çevrelerinden birbirlerine dair yorumlar duymuş. Hatta İbrahim Büyükak'ın kendilerine çok benzediğini ve iyi anlaşabileceklerini söylediğini de anlattı.

Subaşı, birbirleriyle aynı şeyleri düşündüklerini ve daha ilk günden aralarındaki uyumun belli olduğunu ifade etti.

Herkese Tanışmıyormuş Gibi Davranmışlar!

İlişkilerinin başlangıcında yaşadıkları ilginç bir anıyı da paylaşan oyuncu katıldıkları bir etkinlikte kimsenin aralarında bir yakınlık olduğunu bilmediğini söyledi. Birbirlerine yalnızca selam verip normal şekilde davranmışlar.

Ancak gecenin sonunda ilk kez uzun uzun sohbet etme fırsatı bulmuşlar. Üstelik mekânın ışıkları kapatılmış ve ikili yanlışlıkla içeride kilitli kalmış! Subaşı bu sırada yaşananları anlatırken Berkay Şahin'in konserinde de birlikte görüntülendiklerini hatırlattı. Berkay'ın paylaştığı fotoğrafı görünce herkes ilişkilerinden haberdar olmuş.

Evlilik İçin Acele Etmiyorlar

Hazal Subaşı, Oğuzhan Koç'un oldukça romantik ve düşünceli biri olduğunu söylerken çiftin sürprizlerden pek hoşlanmadığını da açıkladı. Hediyelerini bile önceden konuşarak alıp veriyorlarmış.

Evlilik konusunda ise ikisinin de niyeti var. Subaşı büyük organizasyonlar yerine küçük ve sade bir törenin daha mantıklı olduğunu düşünüyor. Oğuzhan Koç da doğru zamanda çok uzatmadan evlenmek istediklerini söyledi.

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