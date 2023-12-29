Kızılcık Şerbeti'nden Ajda Pekkan'lı yeni yıl sürprizi

Show TV'nin fenomen dizisi "Kızılcık Şerbeti", Gold Film'in yapımını üstlendiği ve Faruk Turgut'un yapımcılığını üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekiyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerini paylaştığı dizi, bu akşam yayınlanacak bölümüyle izleyicileri büyüleyecek.

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan'ın konuk olacağı yeni bölümde, Rüzgar'ın çalıştığı televizyon kanalının coşkulu yeni yıl kutlaması merakla bekleniyor. Ajda Pekkan'ın sahne alacağı geceye, Rüzgar'ın davetiyle Pembe ve ailesi de katılıyor. Kıvılcım'ın, Ertuğrul'la birlikte katılacağı davete Ömer'in gelmesiyle yaşanacaklar, bu akşam ekranlara gelecek bölümde seyirciyle buluşacak.

Dizinin senaryosunu Melis Civelek yazarken, yönetmen koltuğunda ise Ketche bulunuyor. Kızılcık Şerbeti'nin geniş oyuncu kadrosunda, birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı gibi oyuncular, dizinin etkileyici atmosferine katkı sağlıyor. Ajda Pekkan'ın konuk olduğu bu özel bölüm, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.