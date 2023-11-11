Kızılcık Şerbeti'ndeki 10 Kasım sahnesi gündem oldu

Önceki akşam yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin bölümü, duygu dolu anlara sahne oldu. 10 Kasım Cuma akşamı ekranlara gelen yeni bölüm, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün unutulmamasını vurgulayarak herkesin 9'u 5 geçe saygı duruşunda olduğu anları içeriyordu. Bu sahneler seyirci tarafından büyük bir alkışla karşılandı.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti'nin son bölümü gündemi meşgul etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünün anıldığı dizi, Ata'nın izinde duygu yüklü bir sahneye ev sahipliği yaptı.

Cumhuriyetimizin 100. yılının dizide kutlanmasının ve 29 Ekim sahnelerinin konuşulmasının ardından, dün akşam yayınlanan bölümde Atatürk'ün bedenen aramızdan ayrılışının yıldönümü olan 10 Kasım da anlamla işlendi.

Kıvılcım ve kızlarının Dolmabahçe Sarayı'na kırmızı karanfillerle yaptığı ziyaret, Sönmez Hanım'ın etkileyici sözleri ve saat 9'u 5 geçe herkesin sokaklarda saygı duruşunda olması, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.



