Kızılcık Şerbeti’nde Yeni Fatih Devri! Emre Dinler’in Sete İlk Girişi Olay Oldu.

Kızılcık Şerbeti yeni Fatih kim oldu? Emre Dinler Kızılcık Şerbeti setinde ilk kez görüntülendi. Doğukan Güngör'ün Emre Dinler'e başarı dilediği o anlar ve yeni bölüm detayları haberimizde...

Yayın Tarihi : 30-01-2026 17:30

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz haftalara damga vuran ayrılığın ardından, merakla beklenen değişim gerçekleşti. Uyuşturucu soruşturması nedeniyle diziye veda eden Doğukan Güngör’ün yerine, 'Fatih Ünal' karakterini devralan Emre Dinler setten ilk karelerini paylaştı.

İlk Kareler Geldi: Fatih Ünal Yenileniyor

Dizinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde ilk kez seyirci karşısına çıkacak olan Emre Dinler, sete hızlı bir giriş yaptı. Yönetmen Özgür Sevimli ve ekip arkadaşlarıyla kısa sürede uyum sağladığı görülen oyuncunun performansı, sosyal medyada şimdiden en çok merak edilen konulardan biri oldu.

  • Zor Bir Görev: Fenomenleşmiş bir karakteri, üstelik krizli bir ayrılığın ardından devralan Dinler'in üzerinde büyük bir sorumluluk var.

  • Seyirci Ne Diyecek? Doğukan Güngör ile özdeşleşen Fatih karakterine Emre Dinler'in nasıl bir yorum katacağı yeni bölümde netleşecek.

Doğukan Güngör’den Halefine Tam Destek

Diziden gözyaşlarıyla ayrılan Doğukan Güngör, veda pastasının kesildiği gün sette yeni Fatih Emre Dinler ile bir araya geldi. Yaşanan tatsız sürece rağmen meslektaşına sarılarak başarılar dileyen Güngör, izleyicilere de şu çağrıda bulundu:

"Yeni gelen arkadaşımızın da herkes arkasında olsun lütfen… Zor bir görev devraldı. Hem de yaşanan durum itibariyle herkes onunla da beraber olsun. Her şey için teşekkür ederim."

Emre Dinler Kimdir?

Daha önce Yasak Elma ve Al Sancak gibi projelerde dikkat çeken başarılı oyuncu Emre Dinler, uzun boyu ve karakteristik yüz hatlarıyla Fatih Ünal karakterine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor.

