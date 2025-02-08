"Kızılcık Şerbeti"nde sürpriz transferler!

Müge Bayramoğlu "Defne" Rolüyle Geliyor!

Son olarak genç kuşağın başarılı isimlerinden Müge Bayramoğlu, "Kızılcık Şerbeti"ne katılıyor. Bayramoğlu, dizide "Defne" karakterine hayat verecek ve hikâyeye sürpriz bir giriş yapacak. Defne’nin hangi aileyle bağlantılı olduğu ve olayları nasıl etkileyeceği büyük merak konusu oldu.

Hamdi Alkan "Ulvi" Rolüyle Sahnede!

Dizinin bu akşam yayınlanacak 87. bölümünde ise Hamdi Alkan konuk oyuncu olarak yer alacak. Ünlü oyuncu, İlhami’nin (Fatih Gühan) babası Ulvi karakterine hayat verecek. Abdullah’ın (Ahmet Mümtaz Taylan), Nursema ve İlhami’yi birlikte görmesi üzerine bu evliliğe onay vermesi, olayları bambaşka bir noktaya taşıyacak. İlhami ve Ulvi, Nursema’yı istemek için Ünallar’ın kapısını çalacak.

Dizinin yeni bölümüyle birlikte, sürpriz gelişmeler ve yeni karakterlerin hikâyeye katacağı heyecan şimdiden büyük merak uyandırdı. "Kızılcık Şerbeti" bu akşam Show TV’de!