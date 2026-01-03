Kızılcık Şerbeti'nde Şoke Eden Olay: "Nursema, Ben Gönlümü Kaptırdım"

Yayınlanan tanıtımda; Fatih’in Başak’la birlikte Kıvılcım’ın evine gitmesi, aileler arasındaki gerilimi yeniden alevlendiriyor. Ömer, Bade’den doğacak çocuğuna sahip çıkacağını ifade ederken, Başak’ın Ünal ailesi ile yaşadığı gerilim dikkatlerden kaçmıyor. Tanıtımın finaline ise Asil’in “Nursema, ben gönlümü kaptırdım” sözleri yeni bölümde yaşanacaklara dair merakı doruk noktasına taşıyor.



Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle 9 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!



İşte Kızılcık Şerbeti’nin 120. Bölüm 2.Tanıtımı;