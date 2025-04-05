Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme: Pembe gidiyor

Show TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde büyük bir ayrılık yaşanıyor. Üç sezondur dizinin en sevilen karakterlerinden Pembe’ye hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Sibel Taşçıoğlu’nun vedası sevenlerini üzdü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film imzalı dizide Pembe karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı, dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı hikâyede, karakterin artık senaryodaki yolculuğunun tamamlandığı belirtildi. Dizinin hayranları, Taşçıoğlu’nun vedasına üzülse de karakterin hikâyedeki sonunun nasıl bağlanacağına dair büyük bir merak taşıyor.

Sezon finali 30 Mayıs’ta geliyor

Aydın Bulut’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 103. bölümüyle birlikte 3. sezon finali yapılacak. 30 Mayıs’ta ekrana gelecek sezon finalinde, Pembe karakterinin nasıl veda edeceği ve dizideki diğer gelişmeler şimdiden gündem oldu. Her sezon finali haftalarca konuşulan Kızılcık Şerbeti, bu yıl da izleyicisini şaşırtmaya hazırlanıyor.