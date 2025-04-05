Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme: Pembe gidiyor

Kızılcık Şerbeti’nde Sibel Taşçıoğlu’nun canlandırdığı Pembe karakteri diziye veda ediyor. Ayrılığın nedeni senaryo kararı oldu.

Kızılcık Şerbeti’nde şok gelişme: Pembe gidiyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-04-2025 11:21

Show TV’nin Cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde büyük bir ayrılık yaşanıyor. Üç sezondur dizinin en sevilen karakterlerinden Pembe’ye hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, ekibe veda etmeye hazırlanıyor.

Sibel Taşçıoğlu’nun vedası sevenlerini üzdü

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gold Film imzalı dizide Pembe karakteriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığı, dizi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı hikâyede, karakterin artık senaryodaki yolculuğunun tamamlandığı belirtildi. Dizinin hayranları, Taşçıoğlu’nun vedasına üzülse de karakterin hikâyedeki sonunun nasıl bağlanacağına dair büyük bir merak taşıyor.

Sezon finali 30 Mayıs’ta geliyor

Aydın Bulut’un yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin 103. bölümüyle birlikte 3. sezon finali yapılacak. 30 Mayıs’ta ekrana gelecek sezon finalinde, Pembe karakterinin nasıl veda edeceği ve dizideki diğer gelişmeler şimdiden gündem oldu. Her sezon finali haftalarca konuşulan Kızılcık Şerbeti, bu yıl da izleyicisini şaşırtmaya hazırlanıyor.

Benzer Haberler
Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil” Hadise’den kadın cinayetlerine tepki: “Korkması gereken kadınlar değil”
Simay Barlas basının sorularını geri çevirdi: “Konuşmak istemiyorum” Simay Barlas basının sorularını geri çevirdi: “Konuşmak istemiyorum”
Sevda Erginci’den duygusal açıklama: Kişisel sorunum yok Sevda Erginci’den duygusal açıklama: Kişisel sorunum yok
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
Burcu Biricik kızı Luna’yı ilk kez gösterdi! “Yahu burada da mı geziyorsunuz?” Burcu Biricik kızı Luna’yı ilk kez gösterdi! “Yahu burada da mı geziyorsunuz?”
Kaan Yıldırım doğum anlarını anlattı: “Pınar’ın yanındaydım” Kaan Yıldırım doğum anlarını anlattı: “Pınar’ın yanındaydım”
ÇOK OKUNANLAR
Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı
  • 05-04-2025 17:07

Dizi aşkı gerçek oldu! Hayal Köseoğlu sevgilisiyle 1. yılını kutladı

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!
  • 03-04-2025 11:34

Boykot Mesajı Veren Cem Yiğit Üzümoğlu Gözaltına Alındı!

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi
  • 03-04-2025 10:26

Demet Akalın ve Gülben Ergen arasında engel krizi

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
  • 03-04-2025 18:06

Cem Yiğit Üzümoğlu Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı
  • 03-04-2025 12:33

Settar Tanrıöğen, Kızılcık Şerbeti’ni Özledi: Ahmet Mümtaz Taylan’a Veda Mesajı