Kızılcık Şerbeti'nde Pes Ettiren Ayrılık Herkes Nursema Derken Fatih Vedasını Sunacak!

Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrılıyor mu? Geçtiğimiz sezon çok büyük olaylarla başlayan ve asrilik ile muhafazakar kesmin birlikte olamayacağı kanısına vardırtma çabaları ile başlamıştı. Dizi sezon boyunca çok kere ceza almış ve yayından kaldırılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Öyle ki bu cezalardan can suyunu nalan Kızılcık Şerbeti dizisi, reytinglerde tavana yerleşmişti.

Kızılcık Şerbeti iki farklı ailenin çocuklarının birbirini sevmesi evlenmesi sonrasında yaşanan olayları konu edinmeye devam ededursun, Kızılcık Şerbeti Fatih'i ile alakalı son dakika gelişmeler kulislerde yankılanıyor. Kızılcık Şerbeti Fatih diziden ayrılacak mı? Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti dizisine veda mı edecek?

Bu akşam yeni sezonu ile ekranlara merhaba demeye hazırlanan Kızılcık Şerbeti Nursema olayını da bilmeyen yoktur. Son sahnelerin ortadan kaldırıldığı Kızılcık Şerbeti dizisi Nuesema'nın tanıtım fragmanında yer almaması Nursema ayrılduı yorumlarını sosyal medyada yaptırırken, şimdi de Kızılcık Şerbeti Fatih'i ile alakalı detaylar konuşuluyor. Başka bir yapım ile anlşam sağladığı konuşulan Kızılcık Şerbeti Fatih'in diziyi bırakacağı da söyleniyor.

Doğukan Güngör anlaşma sağladı

Uzun zamandır çekimlerinin başlaması beklenen Sadık Ahmet filminin oyuncu arayışları devam etmekteydi. Son dakika Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti Fatih'i Doğukan Güngör Sadık Ahmet dizisi ile anlaşmaya vardı. MCG Film medyanın yapımcılığını üstlendiği Sadık Ahmet filmlerinin çekimleri başlamış bulunurken filmi sürpriz bir konuk oyuncu dahil olduğu açıklandı. Özellikle de Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatih karakteri ile gönüllere taht kuran isim Doğukan Güngör dev kadrosu bulunan Sadık Ahmet filminde Gurbetçi bir Türk genci olarak karşımıza çıkacak. Doğukan Güngör'ün Hayat vereceği karakterin akıllara kazınacağı biliniyor. Batı Trakya Türklerinin efsanevi lideri Doktor Sadık Ahmet'in hayatınına ve mücadelesinin anlatıldığı filmde, gösterdiği insan üstü çabayla tüm dünyanın bildiği bir karaktere dönüşen Sadık Ahmet'in hayatı 2024 yılının ilk başlarında vizyonda yer alacak.

Kızılcık Şerbeti Fatih Ayrılacak mı?

Sadık Ahmet filmi ile anlaşma sağladığı öğrenilen Kızılcık Şerbeti Fatih'i Doğukan Göngör'ün Kızılcık Şerbetinden ayrılıp ayrılmayacağı sorusu sorulmaya başladı. Ancak, dizidena ayrılma gibi bir kararının olmadığı iki yapım için çalışma vakitlerinin ayarlanacağı biliniyor.