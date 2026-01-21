Kızılcık Şerbeti’nde Hamdi Alkan Sürprizi: "Ulvi" Geri Dönüyor!

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi "Kızılcık Şerbeti", 4. sezonunda kadrosunu güçlendirmeye ve eski hikayeleri canlandırmaya devam ediyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, Gold Film imzalı dizide bu kez usta bir isim izleyiciyi heyecanlandırdı: Hamdi Alkan.

Baba-Oğul Yeniden Kadroda

Dizinin hikaye akışında geçtiğimiz günlerde Fatih Gühan’ın hayat verdiği "İlhami" karakteri sürpriz bir dönüş yapmıştı. İlhami’nin gelişiyle birlikte gözler babasına çevrilmişti. Beklenen haber geldi; İlhami’nin babası Ulvi rolüyle usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan ekibe dahil oldu.

Dönüş Tarihi: Hamdi Alkan, dizinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan 123. bölümünden itibaren kadrodaki yerini alacak.

Hikayeye Etkisi: Ulvi karakterinin gelişiyle birlikte, İlhami’nin hikayesinin derinleşmesi ve Ünal ailesi ile olan dengelerin nasıl değişeceği merak konusu oldu.

Reytinglerde Zirve Yarışı Sürüyor

Özgür Sevimli’nin yönetmen koltuğunda oturduğu "Kızılcık Şerbeti", dördüncü sezonunda da rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. Hamdi Alkan gibi tecrübeli bir ismin katılımı, sosyal medyada şimdiden "Efsane geri dönüyor" yorumlarına neden oldu.